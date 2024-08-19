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حصلوا على توصية للدراسة في” إكسفورد”.. الفائزون بذهبية” أذكى” يختتمون التدريب الدولي

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1446 هـ      19 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

أكسفورد- واس

اختتم الطلاب الفائزين بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى)، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) مشاركتهم في البرنامج الدولي التدريبي بجامعة أكسفورد في بريطانيا؛ حيث توجوا بشهادات معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني، والحصول على توصية أكاديمية للدراسة في هذه الجامعة التي تعد من أعرق جامعات العالم.

وكان الطلبة المتدربون من أبناء المملكة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عامًا، قد تلقوا على مدى أسبوعين مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتوظيف الخوارزميات لحل المشكلات العملية، وفهم الآثار الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تخلل البرنامج ورش عمل وأنشطة، تم تصميمها لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الطلبة في بيئة محفزة، تساعدهم على النهوض بقدراتهم المعرفية والذهنية في هذه المجالات التقنية المتقدمة، علاوة على دعم قدراتهم العلمية التي اكتسبوها في أولمبياد” أذكى” من خلال التعلّم في هذه الجامعة العريقة، والاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول.

تأتي مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج الدولي، عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد (أذكى) من بين 298 طالبًا وطالبة، تنافسوا في المرحلة النهائية للأولمبياد المكون من عدة مراحل من أصل 260 ألف طالب سعودي وطالبة سعودية من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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