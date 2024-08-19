المحليات

توطين تصميم الرقائق الإلكترونية

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1446 هـ      19 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار البرنامج التدريبي المتقدم على” تقنيات تصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية” بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة؛ بهدف توطين تصميم الرقائق، وتمكين الكفاءات الوطنية من الانضمام إلى شركات التجمع الوطني لأشباه الموصلات.

وسيسهم البرنامج في تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعارف في تصميم أشباه الموصلات، ويتيح لهم إمكانية المشاركة بشكل مباشر في مشاريع تصميم الرقائق الإلكترونية، إلى جانب مواءمة تجربتهم التدريبية مع احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في البرنامج متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصي الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسب أو ما يعادلها، ويمتد البرنامج التدريبي إلى ثمانية أشهر من 29 سبتمبر حتى 29 مايو، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي البرنامج في إطار الشراكة الإستراتيجية بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة، وشركة أرامكو، وشركة آلات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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