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انطلاق مهرجان القمح في مركز ميقوع

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1446 هـ      19 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ سكاكا

تنطلق في محافظة طبرجل اليوم ، فعاليات مهرجان القمح بمركز ميقوع في نسخته الأولى، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولجنة المهرجانات والفعاليات بالمحافظة، ومشاركة المزارعين والشركات الزراعية والجهات الحكومية بالمحافظة والأسر المنتجة.

ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين والتعريف بمنتجاتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة.

وستشهد النسخة الأولى من المهرجان تنظيم ورش عمل زراعية، و٢٥ منصة عرض للمنتجات والخدمات، ومسرحًا للطفل ومجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية.

كما يتضمن المهرجان أنشطة للتعريف بالعديد من البرامج الخاصة لمزارعين القمح من الزراعة إلى الحصاد، إضافة إلى برامج تطويرية للمزارعين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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