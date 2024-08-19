انطلاق مهرجان القمح في مركز ميقوع

البلاد ــ سكاكا

تنطلق في محافظة طبرجل اليوم ، فعاليات مهرجان القمح بمركز ميقوع في نسخته الأولى، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولجنة المهرجانات والفعاليات بالمحافظة، ومشاركة المزارعين والشركات الزراعية والجهات الحكومية بالمحافظة والأسر المنتجة.

ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين والتعريف بمنتجاتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة.

وستشهد النسخة الأولى من المهرجان تنظيم ورش عمل زراعية، و٢٥ منصة عرض للمنتجات والخدمات، ومسرحًا للطفل ومجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية.

كما يتضمن المهرجان أنشطة للتعريف بالعديد من البرامج الخاصة لمزارعين القمح من الزراعة إلى الحصاد، إضافة إلى برامج تطويرية للمزارعين.