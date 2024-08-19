انتظام وانضباط من الطلاب منذ اليوم الأول.. المدارس.. بداية مبشرة وحضور مميز

جدة – ياسر خليل

شهدت المدارس في مختلف مناطق المملكة حضورًا كبيرًا، يبشر ببداية مميزة، فيما أكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، أن انطلاقة العام الدراسي في مدارس جدة ورابغ وخليص كانت مطمئنة، وعكست الطموح والمثابرة لدى الطلبة، إلى جانب تعاون مميز من الأسر، التي تشارك المجتمع التعليمي الاهتمام والعناية بانتظام وانضباط الأبناء في مدارسهم بكل جد منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

وأضافت اللهيبي عقب جولتها أمس (الأحد)، على عدد من مدارس جدة، أن البداية الجادة والحضور المميز للطلاب والطالبات، أسهم في تميز انطلاق الدراسة للعام الدراسي الجديد، مثمنة جهود كافة منسوبي ومنسوبات المدارس، والجهود التي بُذلت من جميع الإدارات طيلة الفترة الماضية، كما وجهت رسائل شكر وتقدير للمعلمين وأولياء الأمور، ورسائل توجيهية للطلاب والطالبات، متمنية لهم عامًا دراسيًا موفّقًا.

وكانت اللهيبي قد وقفت صباح أمس الأحد على انطلاقة العام الدراسي من ثانوية الخمرة الأولى للبنين، إلى جانب زيارة عدد من مدارس البنات، اطلعت خلالها على البرامج المقدمة لاستقبال الطلاب، وانتظام اليوم الدراسي الأول، وسير الحصص الدراسية، كما تابعت سير العملية التعليمية بمتوسطة الخمرة الأولى للبنات، مشيدة بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من الجميع، متمنية للطلاب والطالبات عامًا دراسيًا حافلًا بالتميز والنجاح.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المسجلين في خدمة النقل المدرسي أكثر من 33 ألف طالب وطالبة، إلى جانب صرف الميزانية التشغيلية لـ 1449 مدرسة، كما بلغ عدد المدارس المشمولة بعقود تأمين المياه للمباني المدرسية بجدة ورابغ وخليص 373 مدرسة، وتأهيل 59 شركة لعقود تشغيل المقاصف المدرسية.