بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة- حفظها الله- تواصل المملكة نجاحاتها في منظومة التنمية البشرية، وتمكين الكوادر الوطنية في مسيرة والنهضة السعودية الحديثة، والاستثمار المتقدم للثروة البشرية الأغلى، من خلال الإستراتيجية المتكاملة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرامجها المتطورة، ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، التي تتوالى ثمارها بمكتسبات نوعية لأبناء وبنات الوطن، في كافة المجالات والتخصصات.

في هذا السياق، تأتي رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد الراجحي حفل تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف” جدارات”؛ بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لفرص العمل، وتقديم رحلة مهنية متكاملة لجميع خدمات التوظيف عبر منصة وطنية رقمية فريدة، بما يعزز من تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

هذه الجهود المميزة أسهمت في انخفاض قياسي لمعدل البطالة، وارتفاع عدد السعوديين في القطاع الخاص، وما أشار إليه الوزير من حجم إنفاق الصندوق على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، ومواصلة العمل مع شركاء النجاح لتوفير بيئة عمل مناسبة؛ تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.