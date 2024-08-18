ينطلق في سبتمبر المقبل.. «سماء العُلا» يعود بعروض وتجارب استثنائية

البلاد – ياسر خليل

تستعد العُلا لاستقبال نسخة جديدة من مهرجان” سماء العُلا”، الحدث الأبرز الذي يجمع بين سحر الطبيعة والسماء وعظمة التاريخ في قلب الواحة القديمة.

ويعود المهرجان في نسخته الجديدة؛ كجزء من تقويم فعاليات لحظات العلا 2024/25، ليقدم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.

ومنذ انطلاقته لأول مرة، حفر مهرجان سماء العُلا اسمه في سجلات المهرجانات العالمية، فبفضل فعالياته المبتكرة وتجاربه الفريدة، تمكن المهرجان من تحويل العُلا إلى وجهة عالمية، تلتقي فيها الطبيعة الساحرة بالتاريخ العريق.

ويقام المهرجان بتنظيم” لحظات العلا” ومقدم من الخطوط السعودية، حيث يقدم لزواره فرصة فريدة لاستكشاف كنوز العُلا الطبيعية والتاريخية، من خلال فعاليات مبتكرة وأنشطة ترفيهية متنوعة على مدار عشرة أيام.

وتشهد النسخة الثالثة من المهرجان تنوعًا في الأنشطة والتجارب، انطلاقًا من رحلات المناطيد إلى رحلات المشي الليلية، وعروض طائرات الدرون والعروض الضوئية وجلسات مراقبة النجوم، بالإضافة لورش العمل التفاعلية لتصوير السماء ليلاً، وغيرها الكثير من الأنشطة المتنوعة؛ مثل تجربة الطعام تحت ضوء النجوم، التي يتم تقديمها خلال نزهة وسط الواحة.

كما يمكن للزوار مشاهدة عروض طائرات الدرون الممتعة، والاستمتاع ليلًا بتجربة الأرجوحة العملاقة، وسلّم العلا، أو الاسترخاء في أروع تجارب العافية تحت النجوم المتلألئة، حيث يتزامن مهرجان سماء العُلا مع برنامج حافل بالفعاليات الفنية.