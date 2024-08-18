نظام رقمي يوفر 80 وظيفة في كرنفال بريدة للتمور

البلاد ــ بريدة

وفر المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 80 فرصة وظيفية جديدة للشباب والفتيات، لتسهيل نظام الأسواق الموسمية، الذي يعد نظاماً إلكترونياً إلزامياً، في كرنفال بريدة للتمور.

ويتيح النظام الإلكتروني إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة، وتسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، واختيار الدلال، كما يوفر النظام إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة.

وأوضح مدير تجربة العميل في المركز الوطني للنخيل والتمور سليمان الخريجي، أن النظام الإلكتروني يرفع من كفاءة وجودة أسواق التمور، مشيرا إلى وجود فرق متعددة في خدمة العملاء، والذين يوفرون ويسهلون عملية التسجيل للمزارع والتاجر والمسوق.

ونوه بالإنتاج الكبير للتمور في منطقة القصيم، وقال: “المنطقة تضم أكبر مزارع النخيل في المملكة، وبها أكثر من من 11.2 مليون نخلة، تُنتج أكثر من 390 ألف طن من التمور سنويًا، تصدر إلى أكثر من 100 دولة حول العالم .