موسم عنيزة للتمور.. يستقبل أكثر من 63 صنفاً من التمور يومياً

عنيزة : البلاد

تستقبل ساحة المزادات في المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة المقر الرئيس لفعاليات موسم عنيزة الدولي للتمور، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبإشراف من المركز الوطني للنخيل والتمور، تحت شعار “الأسواق الموسمية” للتمور بمساندة شركاء التنظيم غرفة عنيزة وبلدية عنيزة نحو 63 صنفاً من التمور.

وبين المشرف العام على ساحة المزادات في المدينة الغذائية المهندس أحمد العضيبي، أن الأنواع الأكثر وجوداً وطلباً هي السكري بأصنافه، والبرحي والمجدول والخضري، إلى جانب الأنواع الأخرى مثل: السكرية الحمراء، وعسيلة، والفنخا، والونانة، والشيرازية، والشيشي، وأم كبار، والمكتومي، والرشودية، والشقراء، والروثانة، والحلوة، وأم الخشب، ونبتة راشد، ونبتة علي، والصقعي، ونبتة سيف، والبريمى، وحوشانة، والمنيفي، والقطارة، والسالمية، وغيرها، حيث تجلب من جميع أنحاء المملكة لتعرض في الساحة.

يذكر أن موسم عنيزة الدولي للتمور حاز على ثقة الجميع بفضل الأنظمة المطبقة ومنها استخدام العربات الذكية لعرض التمور التي تمكن المشتري من الكشف على كامل كمية التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر قبل دخولها ساحة المزاد، إلى جانب المسارات الموضوعة لكل صنف مما يسهل عملية الاختيار.