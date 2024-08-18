الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن| “نوارة” تخطف نجومية الـ “جذاع”

الرياض – هاني البشر

خطفت المطية “نوارة” لمالكها السعودي عقاب الدهاسي التوقيت الأفضل في أولى أيام منافسات الـ “جذاع”، الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته السادسة، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن. ونجحت المطية “نوارة” في تحقيق لقب الشوط الثالث خلال الفترة المسائية بزمن قدره 8:03.299 دقيقة، وبمسافة (5 كيلو مترات)، حيث أقيم اليوم 18 شوطًا لفئة الحقايق (قعدان- بكار). وكانت المطية “الشبلة” لمالكها بدر الدهاس، قد افتتحت أشواط اليوم الصباحية ضمن منافسات الـ “جذاع”، وتُوِّجت بلقب الشوط الأول بزمن قدره 7:53.480 دقيقة. وشارك في أشواط اليوم الافتتاحي 521 مطية، ضمتها قائمة البداية الرسمية من اللجنة، بواقع 355 مطية في الفترة الصباحية، و166 مطية في الفترة المسائية. يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.