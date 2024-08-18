الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن.. البورصة الأكبر من المحيط إلى الخليج

الرياض – هاني البشر

أكد عددٌ من ملاك الهجن السعوديين، أن مهرجان ولي العهد للهجن ساهم في خلق أقوى سوق انتقالات في عالم الهجن بين الملاك والمستثمرين، وأن الصفقات التي تبرم على هامشه تعد الأضخم بأعدادها ومبالغها الكبيرة. وكشف مالك الهجن صالح محمد الكربي، أن سوق انتقالات مهرجان ولي العهد للهجن يعد البورصة الأكبر لدى الملَّاك من المحيط للخليج، وقال “تصل قيمة المطايا الفائزة في أشواط المهرجان لأسعار مليونيه بضعف أسعارها في الأسواق الأخرى، مثلًا المطية التي تبلغ قيمتها 600 ألف ريال في الأسواق الأخرى، يتم بيعها على هامش المهرجان بما يتجاوز المليون عند الفوز، وسجلت أسعار مبيعات الأيام الماضية أرقامًا قياسية”. وأشار الكربي إلى أن ما يميز المهرجان الذي يعيش في نسخته السادسة تزامنه مع أفضل أوقات المقيض لملاك الهجن، بسبب طبيعة أرض الميدان والمنطقة والأجواء المساعدة للتدريب والتأهيل، والميدان الكبير الذي يشهد أكبر تجمع مطايا في العالم، لافتًا إلى أن السوق مفتوحٌ للعرض والطلب دون قيود. في المقابل، شدد مضمر الهجن، ماجد بن حلفان على أن قيمة الصفقات على هامش المهرجان وصلت مبالغ كبيرة جدًا، أنعشت السوق وعادت بالفائدة على الملاك والمنتجين. وبين ابن حلفان أن خصوصية سوق انتقالات المهرجان يأتي بسبب قوة المهرجان وأيضا توقيته؛ لأنه في بداية الموسم الرياضي لبطولات الاتحاد السعودي للهجن. وأوضح ابن حلفان أن دعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث أسهم بخلق صناعة اقتصادية كبيرة لأهل الهجن في المملكة والمنطقة بشكل عام.