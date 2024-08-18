الرياضة ملاك الهجن السعوديون يستحوذون على 59% من أشواط مهرجان ولي العهد

الرياض – هاني البشر

واصل ملاك الهجن السعوديون، استحواذهم على نصيب الأسد في سجل المركز الأول في أشواط المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد في نسخته السادسة بعد ختام اليوم التاسع من المهرجان على أرض ميدان الطائف للهجن، وحصدوا 59% من الأشواط. وأقيم منذ العاشر من أغسطس الجاري، عدد 298 شوطًا، من أصل 360 شوطًا المقرة من اللجنة المنظمة إقامتها في المرحلة التمهيدية التي تختتم الأربعاء المقبل، شارك فيها 9845 مطية. وخاضت المطايا المشاركة أشواط الفئات المعتمد مشاركتها في فئات: مفاريد، حقايق، ولقايا بالإضافة لليوم الأول في فئة جذاع بواقع 4540 مطية في الفئة الأولى، 3104 مطية في الفئة الثانية، و1680 مطية في الفئة الثالثة. كما شارك في اليوم الأول في سباقات فئة “جذاع” عدد 521 مطية خلال الفترتين,وحصد ملاك الهجن السعوديون 175 شوطا، ثم ملاك الهجن القطريون بـ 55 شوطًا، وملاك الهجن الإماراتيون بـ 51 شوطا، وملاك الهجن العمانيون سبعة أشواط، وملاك الهجن البحرينيون والكويتيون خمسة أشواط لكل ملاك دولة.