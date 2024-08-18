قطار دوري يلو ينطلق غدًا

متابعة- خالد الحامد

ينطلق يوم غد الاثنين الموسم الجديد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين “موسم 2024-2025” بمشاركة 18 فريقًا للموسم الثالث على التوالي.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 3 أندية هبطت من دوري روشن للمحترفين وهي أبها، الطائي والحزم، بالإضافة إلى 3 أندية صاعدة من دوري الدرجة الثاني وهي نيوم، الجبيل والزلفي.

ويشهد موسم 2024-2025 من دوري يلو نظامًا جديدًا للصعود إلى دوري روشن للمحترفين، حيث يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين لموسم 2025-2026، بينما تخوض الأندية من الثالث إلى السادس ملحقًا لتحديد المتأهل الثالث.

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين في وقت سابق عن تطبيقها نظام PLAY-OFF لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين، وذلك انطلاقًا من الموسم الرياضي 2024-2025.

وتستهدف الرابطة من تطبيق هذا النظام زيادة فرص الفرق نحو الصعود إلى الدوري الأعلى، والمساهمة في رفع جودة ومستوى الأداء الفني للفرق واستمرار المنافسة على آخر جولة، بالإضافة إلى زيادة الفرص التسويقية ونسبة المشاهدة الجماهيرية لدوري الدرجة الأولى.

وتقام منافسات الجولة الأولى من دوري يلو أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين بواقع 3 مباريات يوميًا، حيث تقام يوم الاثنين 3 مباريات تجمع العدالة مع البكيرية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، النجمة مع الطائي على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، وجدة مع الجندل على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتتواصل الثلاثاء منافسات الجولة الافتتاحية حيث يلتقي الجبلين مع الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، العين مع الباطن على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، والجبيل في الصفا على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

وتختتم الجولة الأولى يوم الأربعاء 21 أغسطس، حيث يلتقي الحزم مع أحد على ملعب نادي الحزم في الرس، الزلفي مع العربي على ملعب نادي الزلفي، فيما ستتجه الأنظار لمواجهة أبها مع نيوم صاحب الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهي المواجهة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.