الرياضة فريق الخليج لكرة اليد.. ممثلاً لـ «الوطن» في سوبر جلوب 2024

الدمام-البلاد يمثل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج المملكة العربية السعودية في بطولة العالم لكرة اليد للأندية سوبر جلوب 2024م”، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الـ (27) من شهر سبتمبر حتى الـ (03) من شهر أكتوبر العام الجاري، بمشاركة (9) أندية من مختلف القارات. وتُجرى قرعة الحدث العالمي يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ (21) من شهر أغسطس (2024)م، في مدينة العلمين الجديدة في مصر، بينما ستُقام مباريات البطولة على صالة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، في أول ظهور للصالة الجديدة. يذكر أن الأندية الـ (9) المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد ستقسم إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة أندية، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للدور النصف النهائي، إضافة لصاحب أفضل مركز ثاني، فيما تتنافس باقي الأندية على المراكز الترتيبية من الخامس وحتى التاسع. وصنفت الأندية المشاركة إلى (3) مستويات، حيث يضم المستوى الأول أندية كل من: برشلونة الاسباني “بطل أوروبا” وماغديبورج الألماني “حامل اللقب” وفيزبرم المجري “بطاقة دعوة”، فيما ضم المستوى الثاني أندية كل من: الأهلي المصري “بطل السوبر الافريقي”، والزمالك المصري “ممثل البلد المستضيف”، والخليج السعودي “بطل آسيا”، في الوقت الذي ضم فيه المستوى الثالث أندية كل من: تاوباتي البرازيلي “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”، وكاليفورنيا ايجلز “بطل أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي”، وسيدني الأسترالي “بطل اوقيانوسيا”. “قبضة الدانة” ستشارك للمرة الثالثة على التوالي في البطولة العالمية، بعدما نجحت في الحصول على المركز السادس في النسختين الماضيتين، اللتين أقيمتا في المملكة العربية السعودية، حيث تطمح القبضة الحاصلة على اللقب الآسيوي في التقدم بشكل أكبر خلال المشاركة الثالثة، وتحقيق مركز يفوق المركز السادس، لتعكس التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية في ظل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة.