“سكني” يستعرض أبرز المنجزات لخدمة الأسر السعودية

البلاد ــ الرياض

أصدر برنامج “سكني” العدد الجديد من نشرته الدورية للنصف الأول من العام الجاري 2024، مستعرضاً من خلالها أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت بالقطاع لخدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول عبر توفير العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي يسعى من خلالها إلى رفع نسبة التملك وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية، وذلك تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتناولت النشرة الحلول السكنية التي استفادت منها الأسر مند بداية العام الجاري، والتي تنوعت بين (الوحدات تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك)، والتي ساهمت في توقيع أكثر من 51,256 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليارات ريال سعودي، وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية وبالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت النشرة إلى تنوع الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين؛ حيث تضمنت 10 خيارات متنوعة أبرزها؛ (مصفوفة الدعم المالية، باقة دعم الدفعة المقدمة، الدعم العيني، أقل هامش ربح تمويلي، دعمك يساوي قسطك، الرهن الميسر، القسط الميسر، القسط المرن، برنامج الضمانات).

واستعرضت النشرة مؤشرات الأداء للمشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان في مختلف مناطق المملكة، والتي تتميز بتوفير كافة المرافق الخدمية التي تحقق أكثر من مجرد سكن للمواطنين، كما تناولت النشرة مؤشرات الدعم السكني والمعارض السكنية التي نفذها البرنامج خلال الفترة ذاتها، ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال زيارة الرابط:https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2024-08/Sakani%20Newsletter.pd.

يُذكر أن “سكني” يسعى إلى رفع نسب تملك المنازل للأسر السعودية تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – من خلال توفير المزيد من الحلول السكنية بأسعار مناسبة وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية وتدعم رفاهية المجتمع السعودي.