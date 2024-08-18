دكتورة سلوى و فورتي بطلا كؤوس دعم الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

الطائف- محمد الجليحي

اختتم نادي سباقات الخيل حفله الأسبوعي السابع ضمن موسم سباقات الطائف والذي أقيم في نهاية الأسبوع على مدار ثلاثة أيام بواقع تسعة أشواط سباقية لكل يوم، كانت أبرزها سباقات يوم السبت الحفل الحادي والعشرين والذي تضمن كؤوس دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله والتي خصصت لخيل السنتين بجوائز مالية تجاوزت النصف مليون ريال بواقع ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل كأس مخصصة للإنتاج المحلي، كما تضمن الدعم توزيع جوائز للحضور من جمهور السباقات المتواجدين في ميدان الملك خالد بالحوية .

وقد جاءت النتائج الخاصة بالدعم على النحو التالي:

في شوط كأس المهرات لعمر السنتين انتصرت فيه المهره دكتوره سلوى للمالك سعد علي بن بدن وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي بينما في كأس المهور لعمر السنتين فقد حققه المهر فورتي للمالك فهد هيف محمد القحطاني وبتدريبات بدر سعود رزيق وبقيادة الخيال محمد الحبيل وقد سلم الجوائز والكؤوس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الأستاذ فراج السبيعي المشرف الإداري العام على إسطبلات ومزارع سموه الكريم بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأستاذ زياد المقرن.

وعن حضور الزوار للاستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على ارضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية ، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة، وتبدأ أسعار التذاكر المميزة من 35 ريال سعودي كما توفر جميع مزايا الدخول العام بالإضافة إلى الدخول إلى جناح نبض النادي – الذي يوفر موقعًا قريبًا من السباق – بالإضافة إلى الوصول إلى صالات ومطاعم يشرف عليها الشيف ، فادي منيمنه الحائز على جوائز عديدة في مجاله