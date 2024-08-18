ختام ناجح لمعسكر المنتخب السعودي للجولف في المغرب

الرياض – محمد الجليحي

اختتم المنتخب السعودي للجولف معسكره التدريبي الذي أقيم في المملكة المغربية في نادي رويال جولف دار السلام بمدينة الرباط.

وشارك في المعسكر ٢٦ لاعبا ولاعبة من فئة السيدات والناشئين حيث حقق المعسكر الكثير من المكاسب والأهداف التي تضمنت اكتساب المهارات الجديدة ورفع جاهزية اللاعبين للمشاركات والاستحقاقات المحلية والاقليمية القادمة.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الاتحاد السعودي للجولف وإنطلاقاً من أهدافه ومرتكازته على نشر ثقافة رياضة الجولف وإعداد منتخب سعودي مجهز فنيا وبدنيا لتمثيل المملكة في المحافل الرياضية، تماشياً مع المشروع الرياضي الوطني الذي يخدم مستهدفات رؤية 2030 في ظل الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة بشكل عام ورياضة الجولف بشكل خاص.

وعلى المستوى الفني ركز المعسكر على تمارين اللياقية البدنية للاعبين الى جانب المنافسات المفتوحة التي اقيمت حيث يعد ملعب رويال جولف دار السلام واحد من ضمن أفضل ملاعب الجولف من حيث التضاريس والتحديات التي تمكن اللاعبين من رفع مستواهم الفني .

كما ركز المعسكر على التدريبات الفردية والجماعية للاعبين باستخدام احدث تقنيات التعلم المتوافره في أكاديمية الملعب واختتم المعسكر بخوض لاعبي المنتخب السعودي للجولف بطولة WAGR مع منتخب المغرب والإمارات ولبنان والتي حقق خلالها اللاعبين مراكز أولى ومتقدمة خاصة في فئة الناشئين.