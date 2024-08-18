تعزيز التعاون الصحي مع المغرب

الرباط – واس

التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بمعالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية الدكتور خالد آيت الطالب، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المغرب، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووفد رسمي من الوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون الصحي القائم بين البلدين الشقيقين، بما يرفع مستوى التنسيق الثنائي؛ وفق العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود لتعزيز الصحة العالمية. بعد ذلك وقع معالي وزير الصحة ونظيره المغربي، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الصحية بين المملكتين، وذلك ضمن أهداف تحسين جودة الخدمات الصحية والوقاية.

وأوضح الوزير الجلاجل، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية، التي تجمع البلدين الشقيقين ضمن العمل العربي المشترك، وتشمل المذكرة تبادل الخبرات والبحث العلمي، بما يتوافق مع تطلعات قيادات بلدينا.

كما اطلع وزير الصحة بمرافقة السفير الصالح ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي راكان بن خالد بن دهيش وعدد من المسؤولين، على خدمات عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة المغربية، كما زار المعهد الوطني للصحة ومصنع تصنيع اللقاحات، وبحث أوجه التعاون.