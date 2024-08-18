تأهب وتجهيزات استثنائية.. عودة المدارس.. رحلة شغف ومثابرة

جدة – ياسر خليل

وسط منظومة عمل متكاملة وتأهب تام، ‎تستقبل مدارس المملكة اليوم (الأحد) الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بعد عودتهم من الإجازة الصيفية؛ ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد مع معلميهم ومعلماتهم، بعد أن أنجزت إدارات التعليم استعدادتها لعودتهم لمدارسهم بعد تهيئتها خلال الفترة الصيفية، إلى جانب استلام وتجهيز المشاريع التعليمية الجديدة، التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ.

وفي جدة، يعود أكثر من 700 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، فيما رحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي بهم؛ لاستكمال رحلة تعليمية حافلة بالشغف والمثابرة مع معلميهم ومعلماتهم في بيئة مدرسية مناسبة، بعد أن أنجزت كافة أوجه الاستعداد والجاهزية بالمدارس، التي تأهبت بالفعل خلال الفترة الماضية لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي؛ ليكملوا مسيرتهم التعليمية.

وأوضحت اللهيبي أن تعليم جدة حظي بمشاريع تعليمية جديدة، ضمن الاهتمام والدعم السخي للقيادة الرشيدة -أعزها الله- الموجه للتعليم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد عملت منذ وقت مبكر جدًا لهذه اللحظة، وانطلاقة العام الدراسي الجديد، من خلال إنجاز كافة المهمات المناطة بها؛ وفق خطط الاستعداد المعتمدة؛ لضمان انطلاقة موفقة للعام الدراسي منذ الحصة الدراسية الأولى.

وبينت أن شركة” تطوير” بالتنسيق مع قطاع الخدمات أكملت أعمال صيانة المدارس، وتخصيص فريق عمل للصيانة الطارئة، واستكمال تركيب المكيفات الجديدة، والتجهيزات المدرسية من معامل وسبورات ذكية وغيرها، فيما وصلت الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل الدراسية، وعلى صعيد الموارد البشرية فقد أجرت عملية النقل الداخلي للإداريين والإداريات بين المدارس، فيما أنجزت ممثلة في شؤون المعلمين حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وتسديد الاحتياج في جميع المدارس.