الفريق السعودي Team Falcons يحسم لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

3 نهائيات في بطولات الأسبوع السابع من الحدث العالمي
الرياض – هاني البشر
حسم الفريق السعودي Team Falcons لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك مع تبقي أسبوع على ختام منافسات الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا والمقام في نسخته الأولى على أرض المملكة العربية السعودية.
وتمكّن Team Falcons من حسم اللقب مبكرًا بعد حصوله على 4160 نقطة، وضعته في صدارة جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وبفارق مريح عن أقرب منافسيه. وكان الفوز بلقب بطولة Call of Duty: Warzone في الأسبوع الأول، وبطولة Free Fire في الأسبوع الثاني عاملًا رئيسيًا في تعزيز صدارته حيث حصل الفريق على 1000 نقطة عن كل بطولة.
وسيحصل Team Falcons على 7 ملايين دولار المخصصة لصاحب المركز الأول من مجموع الجوائز البالغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى الكأس الخاصة بالحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والإلكترونية عالميًا، والتي سيتم تتويج الفريق بها في الحفل الختامي بتاريخ 25 أغسطس الجاري. ويشهد المركز الثاني تنافسًا محتدمًا بين فريقيّ Team Liquid وفريق T1 للحصول على 4 ملايين دولار، وهي الجائزة المالية المخصصة للوصيف.
ويعتبر Team Falcons الفريق الأكثر مشاركةً في بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية من بين جميع الفرق، حيث شارك في 18 بطولة من مجموع بطولات الحدث العالمي البالغ 22 بطولة؛ وهو ما يعكس الاستثمار الكبير من قبل الفريق في مستقبل الرياضات الإلكترونية من خلال تواجدهم في العديد من البطولات ضمن المنظومة العالمية للقطاع.
وصُمِّم النظام الخاص بمنافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بطريقة تكافئ المستوى التنافسي المميز، فمشاركة أي فريق في أكبر عدد من البطولات لا يعني بالضرورة تحقيقه لمراكز متقدمة في الترتيب العام للحدث. وتنص القوانين على وجوب تحقيق الفريق للقب بطولة واحدة على الأقل ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية ليتمكن من الحصول على الجائزة الكبرى.
وشهد اليوم الرابع من بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية منافسة قوية بين اللاعبين والفرق في المراحل الإقصائية والنهائية لبطولات StarCraft II و Call of Duty: Modern Warfare III و EA FC 24 على مختلف مسارح SEF أرينا. وسيُلعب نهائي StarCraft II عند الساعة 8 مساءً في stc أرينا، ويبدأ نهائي Call of Duty: Modern Warfare III في الساعة 8:30 مساءً في Amazon أرينا، فيما تُلعب المباراة الختامية لبطولة EA FC 24 في Qiddiya أرينا، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت لثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي لمستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج النادي الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.
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وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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