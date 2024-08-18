الإعلان عن إقامة ماراثون البحر الأحمر الدولي 2025 في جدة

أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى وشركة سبورتس هب- الشركة السعودية الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة لجام- عن تنظيم ماراثون البحر الأحمر الدولي بجدة في يناير 2025، ليكون أول ماراثون دولي من نوعه يُقام على واجهة روشن البحرية في جدة، جاء ذلك بعد عقد اتفاقية شراكة بين الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وشركة سبورتس هب لمدة ثلاث سنوات، بحضور الدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والعضو المنتدب لشركة سبورتس هب الدكتور بدر الشيباني.
يأتي إطلاق ماراثون البحر الأحمر، في إطار الجهود المستمرة لجعل جدة مركزًا رياضيًا رئيسيًا في المنطقة، ووضعها على خارطة الأحداث الرياضية الدولية.
وقد تم الإعلان عن هذا الحدث في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد في جدة، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات وصُنَّاع القرار من مختلف القطاعات. وأكدت الاتفاقية أن الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وشركة سبورتس هب سيكونان المظلة الرئيسة لهذه الفعالية، حيث سيعملان معًا كشريكين إستراتيجيين لتمكين ودعم الماراثون.
– 2025.. البداية
وسينطلق ماراثون البحر الأحمر بالواجهة البحرية في تاريخ 18 يناير 2025، وسيؤدي وضع المسار بالقرب من الكورنيش إلى تجنب إغلاق الكثير من الطرق، وقلة التأثير على الحركة المرورية، ويتميز هذا المسار بموقعه الإستراتيجي بواجهة الكورنيش، بالإضافة لوجود مسارات ذات مناظر خلابة، ما يسهم في تحفيز الرياضة المجتمعية، وتأتي هذه الشراكة بخطة مدروسة ففي عام 2025 سيكون التركيز على مشهد الجري الإقليمي عن طريق دمج المدارس ومجموعات الجري، بالإضافة لجذب المبتدئين، وبحلول عام 2026 سيكون هذا الماراثون حدثًا بارزًا في التقويم الوطني للجري، والوصول إلى أكثر من 10000 مشارك، وفي عام 2027 سيتم تحويل هذا الحدث كماراثون عالمي على الأجندة الدولية.
ويهدف ماراثون البحر الأحمر الدولي بجدة إلى تعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، من خلال تشجيع مشاركة جميع الشرائح، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والشركات المحلية، والعائلات. وستتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة المصاحبة، مثل سباقات الأطفال والمشي العائلي؛ لتوفير تجربة شاملة لجميع أفراد المجتمع.
وقد صرح د. بدر الشيباني، العضو المنتدب لشركة سبورتس هب، قائلاً:” نحن فخورون بتنظيم ماراثون البحر الأحمر الدولي بجدة، بالشراكة مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، ونسعى من خلال هذا الحدث الرياضي إلى تعزيز مكانة جدة؛ كوجهة رياضية عالمية، وتقديم تجربة رياضية متميزة تجمع بين التحدي والمتعة لجميع المشاركين؛ ما يمهد الطريق لاستمراريته في السنوات القادمة، ليكون منارة للمدينة، ونتطلع إلى استقبال العدائين والجماهير في يناير المقبل، ونتمنى أن تكون هذه الفعالية بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات الرياضية في جدة”.
ومن المتوقع أن يجذب الماراثون عددًا كبيرًا من العدائين المحليين والدوليين، وذلك بفضل الموقع الفريد على كورنيش البحر الأحمر، والمعالم البارزة والتجهيزات والخدمات المتطورة التي توفرها المدينة، إلى جانب الأجواء المعتدلة التي تشهدها جدة في شهر يناير، ما يضمن تجربة ممتعة وآمنة للمشاركين.
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