ليلة غنائية تجمع نانسي عجرم وعايض يوسف على مسرح محمد عبده أرينا

جدة – البلاد

في إطار الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وحفلات جولة المملكة، أحيا كل من الفنانة نانسي عجرم والفنان عايض يوسف ، مساء الأمس الجمعة ، حفلاً غنائياً مميزاً بمدينة الرياض بمسرح محمد عبده أرينا ، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبتنظيم شركة بنش مارك .

افتتح الحفل الفنان عايض يوسف حيث أشعل حماس الجمهور بأداء باقة من أعماله الفنية الرائعة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ، ثم صعدت الفنانة نانسي عجرم إلى المسرح لتقدم أداء مميزاً أسرت به قلوب الجمهور الحاضر بتقديم مجموعة متنوعة أعمالها الغنائية .

في ختام الحفل، أعرب الفنان عايض يوسف عن سعادته الكبيرة بالحفل وقدم شكره للجمهور الذي منح الحفل طابعاً مميزاً .

من جهتها عبرت الفنانة نانسي عجرم عن شكرها لجمهور الرياض على الترحيب الحار والاستقبال الرائع الذي حظيت به.