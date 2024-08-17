الرياضة

الهلال بطلًا للسوبر السعودي للمرة الخامسة

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1446 هـ      17 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

دك فريق الهلال شباك نظيره النصر برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها.

بتلك النتيجة، توج نادي الهلال، حامل اللقب، ببطولة كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه، ليبتعد عن أقرب منافسيه نادي النصر المتوج ببطولتين فقط.

سجل النصر أولًا في الدقيقة 44 عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي الشوط الثاني انقلب الوضع تمامًا، وسيطر الهلال على مجريات اللقاء بصورة مطلقة، وبالفعل نجح سيرجي سافيتش في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 55.

وأضاف ميتروفيتش الهدفين الثاني، والثالث في الدقيقتين 64، و69 من عمر اللقاء، واختتم مالكوم بالهدف الرابع في الدقيقة 72، ليتوج الهلال بلقب السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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