الهلال بطلًا للسوبر السعودي للمرة الخامسة

محمود العوضي- جدة
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
دك فريق الهلال شباك نظيره النصر برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها.
بتلك النتيجة، توج نادي الهلال، حامل اللقب، ببطولة كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه، ليبتعد عن أقرب منافسيه نادي النصر المتوج ببطولتين فقط.
🏆 الأبــــطـــال 🏆 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/HmzkG1XSSZ
— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) August 17, 2024
سجل النصر أولًا في الدقيقة 44 عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي الشوط الثاني انقلب الوضع تمامًا، وسيطر الهلال على مجريات اللقاء بصورة مطلقة، وبالفعل نجح سيرجي سافيتش في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 55.
وأضاف ميتروفيتش الهدفين الثاني، والثالث في الدقيقتين 64، و69 من عمر اللقاء، واختتم مالكوم بالهدف الرابع في الدقيقة 72، ليتوج الهلال بلقب السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.
رونالدو يضع أول الأهداف في شباك الهلال ⚽🔥
🎙 فارس عوض#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/nyhs6ReUnt
— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
سافيتش يسجل هدف التعادل للهلال ⚽🔥
🎙 فارس عوض#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/4GmC6Eix2O
— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعلن ثاني أهداف الهلال ⚽🔥🔵
النصر 1 × 2 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/T5EtKtsjYG
— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
هدددددف!⚽
تيكي تاكا هلالية..
وهدف ثالث من ميتروفيتش ⚽🔥🔵
النصر 1 × 3 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/80YstLgqHZ
— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
مالكوم يضع بصمته بهدف رابع في شباك النصر ⚽🔥
🎙 فارس عوض#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/p5xa4sMf0H
— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024