النصر يصارع أندية الدوري الأمريكي لضم راموس

البلاد- جدة
فتحت إدارة نادي النصر قنوات مفاوضات مباشرة مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس ووكيل أعماله؛ من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
راموس البالغ من العمر 38 عاماً لا يرتبط بعقد مع أي ناد في الوقت الحالي، منذ رحيله عن صفوف أشبيلية الإسباني عقب نهاية مدة تعاقده في ختام الموسم الماضي 2023-2024.
إدارة النصر تخوض مفاوضات جادة ومتقدمة مع راموس- بحسب صحيفة SPORT الإسبانية- علمًا بأن بطل كأس العالم 2010 يحظى أيضاً باهتمام أندية الدوري الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين راموس والنصر تتقدم بسرعة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي في الأيام المقبلة، مشددة على أن مدافع ريال مدريد الأسبق حسم وجهته المقبلة؛ حيث سينتقل إلى الدوري الأمريكي أو السعودي هذا الصيف.
راموس خاض الموسم الماضي 2023-2024 مع أشبيلية، وشارك في 37 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.
وخلال مسيرته؛ دافع راموس عن ألوان 3 أندية هي أشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان، وحصد معهم 25 لقبًا؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا (4 مرات).
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