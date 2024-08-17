استمرار المنافسات في بطولات EA FC24 و Call of Duty: Modern Warfare III و StarCraft II ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولات الأسبوع السابع في كأس العالم للرياضات الإلكترونية تنافسًا شديدًا بين مختلف اللاعبين والفرق ضمن مرحلة المجموعات مع اتضاح معالم المتأهلين لمرحلة النهائيات جزئيًا من خلال ضمان مقاعدهم في الدور ربع النهائي الذي يستكمل يوم غد في مسارح SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي.

واستمر الحضور الجماهيري الغفير في بطولة لعبة EA FC24 التي تتمتع بشعبية كبيرة ويمارسها الكثير في المجتمع المحلي وحول العالم. ونجح البرتغالي جواو فاسكونسيلوز “jafonso” وإلى جانبه الأسترالي مارك زاكاري “Mark11” في مشاركة صدارة المجموعة الأولى بعد أن وصل مجموع نقاطهم إلى 15 نقطة حتى الآن من 5 انتصارات وهزيمة واحدة. في حين يتشارك البرازيلي باولو شافيز “PHzin” والأرجنتيني ماتياس بونانو “Bonnano” ومواطنه نيكولاس فيلالبا “nicolas99fc” صدارة المجموعة الثانية بتسجيلهم 3 انتصارات وهزيمة واحدة في المقابل، منحتهم 9 نقاط حتى الآن.

ولعبت عدة مواجهات في بطولة Call of Duty: Modern Warfare III، حيث حافظت الفرق الأمريكية على صدارة المجموعات لليوم الثاني على التوالي، عدا المجموعة الثالثة التي تمكّن فيها الفريق الكندي Toronto Ultra من خطف الصدارة بتحقيقه لانتصارين بلا هزيمة. وحجزت الفرق مقاعدها في الدور ربع النهائي الذي يشهد سيطرة فرق أمريكا الشمالية التي سيتوج أحدها بالجائزة الكبرى يوم الأحد المقبل.

واستطاع اللاعب الكوري بارك ريونج-وو”Dark” من حجز مقعده مبكرًا في الدور نصف النهائي لبطولة StarCraft II بعد تفوقه على جميع لاعبي المجموعة الأولى وتجاوزه لمواطنه شو سيونج-جو “Maru” بنتيجة 3-2 في المواجهة الأخيرة. وبعد العديد من المواجهات القوية في المجموعة الثانية، تمكّن الفرنسي كليمان دوبلانشي “Clem” من اللحاق بالكوري بارك في الدور نصف النهائي بعد تفوقه على مرشح البطولة الأول الفنلندي جونا سوتالا “Serral” بنتيجة 3-0.

وعاد الفنلندي جونا سوتالا “Serral” لتقديم نتائج قوية في بطولة StarCraft II حيث حجز مقعده في المواجهة التي ستحدد المتأهل للدور نصف النهائي والتي سيخوضها أمام الكوري شو سيونج-جو “Maru”. في حين تستمر غدًا مواجهات المرحلة الإقصائية لتحديد اللاعب الرابع الذي سيتواجد في نصف الهائي إلى جانب الكوري بارك ريونج-وو”Dark” والفرنسي كليمان دوبلانشي “Clem”.

ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت لثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي لمستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج النادي الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.