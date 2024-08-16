الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن يزيد أعداد الصيدليات البيطرية

الرياض – هاني البشر فتح مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يقام سنويًا في محافظة الطائف المجال أمام شركات تجارة الأدوية البيطرية إلى التوسع في مجال العناية الطبية البيطرية بشكل أوسع. وبدأت الصيدليات البيطرية في الانتشار بكثرة بالقرب من مقر مهرجان ولي العهد عامًا بعد آخر، بعد أن كان ملاك المطايا يقطعون مسافات طويلة إلى داخل الطائف وغيرها من المحافظات في حال احتياجهم للأدوية والعيادات، فيما تشهد اليوم المنطقة القريبة من مقر إقامة المهرجان، توفر الصيدليات التي تلبي احتياجات الملاك عن قرب. واتسعت رؤية رواد التجارة البيطرية؛ إذ بدأوا العمل فعليًا على تجهيز عدد من العيادات بالقرب من ميدان السباق، بسبب توسع منطقة المهرجان وكثرة أعداد المطايا بالمنطقة. وبيَّن الدكتور وليد يوسف، انتشار عددٍ من مجالات الطب البيطري بالقرب من الميدان بقوله “لدينا اليوم في المنطقة عيادات بيطرية عديدة وتنقسم إلى أولية وشاملة، وعدد من الصيدليات، إضافة إلى المختبرات ذات المهام والتخصصات المختلفة”. وأضاف “العيادات الأولية هي المعنية بالتدخل العاجل في الحالات الطارئة، كالولادة المتعسرة، وبعض التدخلات الجراحية لإنقاذ حياة المطية، والآن لدينا في الموقع عددٌ من العيادات المجهزة التي تنتظر الحصول على الترخيص لبدء العمل”. وزاد “بدء انتشار عيادات أولية بلا شك؛ سيفتح المجال للتفكير في فتح عيادات متخصصة شاملة تتولى علاج كل الحالات الطارئة وغيرها”.

ويذهب لشرح مجال آخر يُعنى بإنشاء مختبرات، ويرى أنه في تزايد أيضًا بسبب وجود هذا المهرجان تحديدًا. وعن الصيدليات البيطرية قال الدكتور وليد يوسف “قبل أربع أعوام أو نحوها كانت بجوار ميدان السباق أربع صيدليات فقط، وبلغ عددها اليوم قرابة 20 صيدلية، ولا تزال النوايا قائمة لافتتاح المزيد”. كما تحدث الدكتور وليد عن الأدوية وبيان أنواعها، وقال “لدينا أدوية مصنعة محليًا، وأخرى مستوردة (المضادات الحيوية، الفيتامينات، المكملات الغذائية، التطعيمات)، والمستورد غالبًا يتم استيراده من أوروبا (فرنسا، هولندا، إسبانيا) وفي بعض الأحايين من فيتنام”. وعن أسعارها قال الدكتور وليد يوسف “تتراوح أسعار الأدوية بين (10 إلى 200 ريال)، وكمتوسط أسعار يتراوح بين (30 إلى 50 ريالًا)”. واسترسل الدكتور وليد يوسف “الأثر الذي أحدثه المهرجان كبير جدًا، ويعد الطلب على الأدوية ما قبل المهرجان ضعيفًا، ويرتفع مع بداية المهرجان، وحضور الملاك والمطايا ليصل إلى أكثر من 100% عندنا، وقد يصل إلى 200% في بعض ا لصيدليات”. وختم الدكتور وليد يوسف “هناك صيدليات موسمية، لا تفتح إلا وقت المهرجان وفي هذه الفترة تحقق إيرادات عالية جدًا، تكفيها عن بقية أشهر السنة”.