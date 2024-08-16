كاسترو: لدينا لاعبون مميزون.. وسأسعد جماهير النصر

أبها- هاني البشر

تصوير- مشاري البجيدي

تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن المواجهة المرتقبة ضد الهلال على لقب كأس السوبر السعودي، والمقرر لها غدًا السبت في أبها.

وقال كاسترو، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: “استعددنا بشكل جيد للقاء، وسأسعد جماهير النصر غدًا، وأعمل على ذلك دائمًا”.

وعن غياب بروزوفيتش قال كاسترو: إن النصر يمتلك 11 لاعبًا مميزًا داخل الملعب، وليس الكرواتي فقط، والفريق جاهز للقاء الغد.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يطالب اللاعبين بعدم التعرض للبطاقات الحمراء، ولكن عليه مطالبتهم بالتركيز والتحكم في الأعصاب، واللعب دائمًا في نطاق كرة القدم فقط.

الخيبري: مواجهات الهلال صعبة.. وقادرون على الفوز

من جانبه، قال لاعب النصر عبدالله الخيبري: إن فريقه لديه الشغف والقوة اللازمة للفوز بأول بطولة خلال الموسم الجديد، مؤكدًا صعوبة المواجهة أمام الهلال.

وأضاف الخيبري: إن مواجهات النصر والهلال دائمًا ما تكون صعبة وتشهد ضغطًا عاليًا ومستوى مميزاً بين الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه قادر على فرض سيطرته والفوز بالمباراة وتحقيق اللقب.

وعن نتائج النصر خلال المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد، أشار الخيبري إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين المباريات الرسمية والودية، مضيفًا أن المدير الفني لديه أهداف يريد أن يصل إليها من خلال تجهيز محكم لكامل اللاعبين خلال المباريات الودية، وهو ما يختلف في المباريات الرسمية.

وأعرب الخيبري عن شكره وتقديره لجماهير النصر على دعمها المستمر للفريق، متمنيًا أن يحقق فريقه الفوز غدًا لإهداء الجماهير أولى بطولات الموسم.