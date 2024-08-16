تعرف على مواعيد مباريات” الأهلي والهلال والنصر” في النخبة الآسيوية

الرياضةتعرف على مواعيد مباريات” الأهلي والهلال والنصر” في النخبة الآسيوية صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1446 هـ 16 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أجريت صباح اليوم الجمعة قرعة بطولتي النخبة الآسيوية، ودوري أبطال آسيا 2 في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويشارك كل من الهلال والنصر والأهلي في بطولة النخبة الآسيوية، في حين يمثل الوطن في دوري أبطال آسيا “2” فريق التعاون. وكان الاتحاد الآسيوي قد أجرى تغييرات جذرية في نظام البطولتين لنسخة 2024-2025. وستقام مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام دوري من دور واحد، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات، 4 على ملعبه و مثلها خارجه. ويتأهل أول 8 أندية من مواجهات الشرق رفقة الأندية الثمانية المتصدرة بعدد النقاط في مواجهات الغرب إلى ثمن نهائي المسابقة. ترتيب وملاعب مباريات الأهلي والنصر والهلال وجاء ترتيب مباريات الهلال على النحو التالي: بيرسبوليس الإيراني (في الرياض) الشرطة العراقي (في الرياض) السد القطري (خارج أرضه) العين الإماراتي (خارج أرضه) الاستقلال الإيراني (في الرياض) الغرافة القطري (في الرياض) الريان القطري ( خارج ملعبه) الوصل الإماراتي ( خارج ملعبه) – أما مباريات النصر فجاءت على النحو التالي: السد القطري ( في الرياض) العين الإماراتي ( في الرياض) بيرسبوليس الإيراني ( خارج ملعبه) الشرطة العراقي ( خارج ملعبه) الريان القطري ( في الرياض) الوصل الإماراتي (في الرياض) الاستقلال الإيراني (خارج ملعبه) الغرافة القطري (خارج ملعبه) – ترتيب مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: بيرسبوليس الإيراني ( في جدة) الشرطة العراقي (في جدة) السد القطري (خارج ملعبه) العين الإماراتي (خارج ملعبه) الاستقلال الإيراني (في جدة) الغرافة القطري (في جدة) الريان القطري ( خارج ملعبه) الوصل الإماراتي ( خارج ملعبه).