5.5 % نمو احتياطيات “ساما”

البلاد – الرياض

حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموًا سنويًا تُقدر نسبته بـ 5.5 %، بزيادة بلغت نحو 92,049 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى 1,754,112 تريليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي؛ حيث سجلت 1,662,018 تريليون، وبلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو الماضي- بحسب بيانات النشرة الإحصائية.

وسجلت الأصول الاحتياطية نموًا ربعيًا بنسبة تُقدر بـ 2.7 %، وبزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ 0.1 % ، وبزيادة بلغت نحو 1,146 مليار ريال. وتتكون الأصول الاحتياطية من استثمارات أوراق مالية ونقد أجنبي وودائع في الخارج، و”حقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.