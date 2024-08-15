ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين

جدة – واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح – رحمه الله- سائلاً المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

من جهته، أعرب سمو أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

وأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح- رحمه الله- داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب ولي العهد في دولة الكويت من جهته، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.



من جهة ثانية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، الثلاثاء، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، والمعالي، وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن فهد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود بن سعد الأول، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن فهد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عمر بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان.