موانيء: 160 مليون ريال لإنشاء منطقتين لوجستيتين في جدة والدمام

البلاد ــ الرياض

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة “الجري للخدمات اللوجستية” عقدين لإنشاء منطقتين لوجستيتين؛ لتخزين ومناولة الحاويات، بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية إجمالية من قِبل الشركة، بقيمة 160 مليون ريال، وبمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “الجري للخدمات اللوجستية”، خالد بن حزام القحطاني، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة، نادر بن راشد الناصر، والرئيس التنفيذي لإدارة المشاريع للمجموعة، عبدالعزيز بن عايض القحطاني.

وتسهم المنطقتان في زيادة الكفاءة التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتعزيز الحركة التجارية، وضمان سلاسل الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

ويأتي هذا الاستثمار النوعي امتداداً لمسيرة شركة الجري للخدمات اللوجستية على مدار أكثر من 35 عاماً في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجستية بموانئ المملكة، وتسهيل احتياجات المستفيدين، ودعم الحركة التجارية، بقدرات تشغيلية عالية.

يُذكر أن “موانئ” وقّعت خلال العام الجاري 2024م عدة اتفاقيات لإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد (3) مناطق لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، تغطي مساحة تزيد على 600 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تجاوزت 675 مليون ريال، بالتعاون مع عدة شركات وطنية وعالمية، إضافة لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال، وبمساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً، ولوجستياً.