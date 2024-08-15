“منشآت” تختتم أولى جولات الامتياز التجاري في الخبر

البلاد ــ الخبر

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” جولة الامتياز التجاري في محافظة الخبر ، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والممكنة؛ للتعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، وذلك في مركز دعم المنشآت بالمحافظة.

وفي جلسة حوارية بعنوان البرامج والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن الغرفة تركز على تنظيم العلاقة بين رواد الأعمال والجهات الداعمة، مشيراً إلى أن الغرفة احتضنت أول معرض للامتياز التجاري قبل 12 عاماً بالتعاون مع إحدى الشركات التجارية.

وبين أن غرفة الشرقية قدمت خدماتها لقطاع الأعمال لمدة تقارب 70 عاماً، وركزت في السنوات الـ 15 الأخيرة بشكل خاص على الامتياز التجاري، وباعتبارها جهة غير تنفيذية وغير مانحة للتمويل، ركزت الغرفة على التوجيه والتوعية من خلال تنظيم ورش العمل والتعاون مع الجهات المختلفة، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات الداعمة والممكنة لدعم رواد الأعمال.

من جانبه، كشف المدير التنفيذي لتمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية فارس العبدالجبار أن إجمالي قيمة تمويل البنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 140 مليون ريال، استفاد منها 145 منشأة في قطاع الامتياز التجاري، وتجاوزت العلامات التجارية المعتمدة لدى بنك التنمية الاجتماعية 80 علامة.

وأوضح العبدالجبار أن بنك التنمية الاجتماعية أطلق أول منتج مخصص للامتياز التجاري في عام 2007، وصمم منتجاً حديثاً في عام 2020 بضمانات وضعها في متناول الجميع، مفيدًا أن بنك التنمية قدم مسارين لرواد ورائدات الأعمال مسار تصنيعي لبناء خطة العمل، ومسارًا تمويليًا يشمل جميع البرامج والمنتجات التمويلية، كما قدم مساراً تأسيسياً لرائد الأعمال في مجال الامتياز التجاري.

يذكر أن جولة الامتياز التجاري تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة متضمنة القانونية والتشغيلية والتسويقية، وتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري والعمل على استعراض قصص نجاحها، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال مشاركة الجهات الممكنة والاستشارية ومانحي العلامات التجارية وأصحاب الامتياز المحتملين.