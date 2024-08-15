محافظ جدة يحث على التأهيل وزيادة التوطين

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمقر المحافظة أمس، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” بمنطقة مكة المكرمة مساعد بن محمد الحمراني.

وذكرت “واس” أن سموه اطلع خلال اللقاء على شرح موجز عن برامج وخدمات ومبادرات الصندوق بالمحافظة، التي تدعم توطين الوظائف في سوق العمل، كما اطلع على فرص العمل التي طرحها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي ينفذها الصندوق.

وحث الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، على بذل الجهود لرفع نسبة التوطين وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لسوق العمل بمحافظة جدة؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.