متاجر الأندية تستهوي زوار “موسم جدة”

جدة – ياسر خليل

تشهد متاجر الأندية الرياضية السعودية- خلال مشاركتها في فعاليات موسم جدة 2024- حضورًا كثيفًا من قبل عشاق كرة القدم والمشجعين، وحظيت متاجر أندية (الهلال والاتحاد والأهلي)، خلال مشاركتها في منطقة” سيتي ووك” بإقبال كبير من قبل زوار الموسم، وتفننت المتاجر الثلاثة بعرض أجود أنواع القمصان لأنديتها على وجه الخصوص، والإكسسوارات بشكل عام، حيث قدمت للمشجعين تجربة متكاملة لكل ما يخص ناديهم المفضل.

ويهدف الموسم من خلال فعالياته، إلى تعزيز السياحة المحلية وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للزوار من خلال الاعتماد على استثمار كافة مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والرياضية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية، كما منحت الشباب والشابات فرصة لمقابلة الجمهور، وتعزيز خبراتهم العملية من خلال إكسابهم مهارات جديدة في التسويق والتنظيم والبيع داخل مناطق موسم جدة.