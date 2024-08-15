شاهد| ريال مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي للمرة السادسة

محمود العوضي- جدة
توّج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بكأس السوبر الأوروبية للمرّة السادسة في تاريخه عقب فوزه أمسية الأربعاء على فريق أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد في الملعب الوطني بالعاصمة البولندية وارسو.
فالفيردي يفتتح التسجيل للفريق الملكي بعد عمل مميز من فينيسيوس 👑⚽️#كأس_السوبر_الأوروبية | #ريال_مدريد_أتالانتا pic.twitter.com/THlxQ0ELAC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 14, 2024
افتتح الفريق الملكي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، التسجيل بواسطة الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (59) بعد عمل مميز من البرازيلي فينيسيوس.
بعد ذلك جاء الدور على الإنجليزي بيلينغهام الذي قدم تمريرة رائعة للوافد الجديد كيليان مبابي الذي دوّن الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 68 وهدفه الشخصي الأول مع كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.
⚽️ كيليان مبابي يسجل هدفه الأول مع ريال مدريد ⚪️🇫🇷#كأس_السوبر_الأوروبية | #ريال_مدريد_أتالانتا pic.twitter.com/Em0mpbjelg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 14, 2024