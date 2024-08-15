الرياضة

شاهد| ريال مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي للمرة السادسة

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1446 هـ      15 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توّج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بكأس السوبر الأوروبية للمرّة السادسة في تاريخه عقب فوزه أمسية الأربعاء على فريق أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد في الملعب الوطني بالعاصمة البولندية وارسو.

افتتح الفريق الملكي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، التسجيل بواسطة الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (59) بعد عمل مميز من البرازيلي فينيسيوس.

بعد ذلك جاء الدور على الإنجليزي بيلينغهام الذي قدم تمريرة رائعة للوافد الجديد كيليان مبابي الذي دوّن الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 68 وهدفه الشخصي الأول مع كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وفك ريال مدريد الشراكة مع برشلونة وميلان وبات الأكثر تتويجاً بلقب هذه المسابقة برصيد 6 ألقاب. وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لم ينهزم أبداً في السوبر الأوروبي، المدرب الأكثر تتويجاً بكأس السوبر (5 ألقاب).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *