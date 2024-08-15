تدشين فعاليات موسم تمور المدينة المنورة 2024

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة، فعاليات موسم تمور المدينة المنورة 2024 م التي تتواصل على مدار 3 أشهر في 6 مواقع رئيسية بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع المركز الوطني للنخيل والتمور وأمانة المنطقة وغرفة المدينة.

كما أطلق الأمير سلمان بن سلطان، خلال حفل التدشين، أطلس تمور المدينة المنورة، الذي يُعنى بتصنيف تمور المنطقة وفقًا لعناصر التوصيف الدولية حيث يرصد 17 صنفاً لنخيل التمور في المدينة ويستهدف المشروع تعزيز تنافسية تمور المنطقة ومعالجة القيود على مستوى المزارع والمستوى المؤسسي لضمان الاستفادة الكاملة وزيادة الطلب الداخلي والصادرات الخارجية.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور ويتضح ذلك من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر برامج تطوير القطاع ورفع إسهاماته في الناتج المحلي وصولاً إلى تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور الأمر الذي يعزز مسيرة التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار الأمير سلمان بن سلطان، إلى أن القطاع الزراعي يُعد أحد أهم روافد الاستثمارات والصادرات الوطنية ويعكس النمو الكبير الذي تشهده صناعة التمور في المملكة والصناعات التكميلية والتحويلية التي تساهم في تنمية قطاع النخيل والتمور السعودية وترفع كفاءة التسويق وتشجيع الاستثمار في ظل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج.

وخلال حفل التدشين، شاهد الحضور عرضاً مرئياً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة عن قطاع التمور في المدينة المنورة بالإضافة إلى النظام الالكتروني للأسواق للمركز الوطني للنخيل والتمور.

وتشمل فعاليات موسم تمور المدينة الذي يأتي لمواصلة دعم النهضة الزراعية ومشاركة المجتمع والمزارعين موسم الحصاد، تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة وورش العمل، بالإضافة إلى إقامة معرض متخصص ومنافذ بيع متنقلة، وإقامة ملتقى للمزارعين وهاكاثون الذكاء الاصطناعي للتمور وفعاليات للتذوق، إلى جانب مارثون النخيل الرياضي ومزادات في السوق المركزي للتمور ومركز خدمات الأعمال في المدينة المنورة.

حضر حفل التدشين معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن بن محمد السيد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة مازن رجب.

يُذكر أن تمور النخيل في المدينة المنورة تشكل أكثر من 29 ألف حيازة زراعية تنتج ما يزيد عن 15% من إجمالي التمور بالمملكة، تُعد أحد أهم المنتجات التي تحمل ميزًا تنافسية وتعكس إرثاً تاريخياً وثقافياً يشكل جزءً من هوية المدينة النبوية خاصةً عجوة المدينة المنورة.