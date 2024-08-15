استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.5٪ خلال يوليو 2024م

جدة : البلاد

استقر معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو 2024م مقارنةً بالأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2024م، ومساويًا للشهر السابق يونيو 2024م، حيث بلغ 1.5%، محافظًا بذلك على استقراره النسبي.

ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية من أكثر معدلات التضخم استقرارًا مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.