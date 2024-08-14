“موانئ”: تعزيز فاعلية ربط المملكة بموانئ الشرق الأقصى

البلاد ــ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “Clanga” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يعزز الاتصال التجاري بين المملكة وموانئ الشرق الأقصى.

ويأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتعزيز تنافسية موانئ المملكة، ودعم وتمكين الصادرات الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث، وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ: نينغبو، وشنغهاي، وشيكو، بالصين، وسنغافورة ، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15,000 حاوية قياسية.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق أداءً تشغيليًا متميزًا خلال النصف الأول من العام 2024م، حيث سجل ارتفاعاً في إجمالي الحاويات الصادرة والواردة، بنسبة 37,40% لتصل إلى 1,534,961 حاوية قياسية، مقارنة بـ 1,117,133 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023م، كما ارتفع إجمالي حاويات المسافنة بنسبة 87,87% لتصل إلى 37,806 حاويات، مقارنة بـ 20,124 حاوية العام الماضي.