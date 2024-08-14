مهرجان ولي العهد للهجن يرفع تشغيل الشقق والفنادق في الطائف

الرياض – هاني البشر

رفع مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة المقام حاليًا في محافظة الطائف، زيادة في نسبة إشغال دور الإيواء السياحية في المحافظة من شقق وفنادق سكنية، وزاد الطلب ازديادًا كبيرًا، وفقاً لرئيس غرفة الطائف التجارية.

وشدد غازي القثامي، رئيس غرفة الطائف أن المهرجان من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، في قطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن إقامة المهرجان في هذا التوقيت مع نهاية الإجازة الصيفية؛ من شأنه استمرار رفع تشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات بالطائف، التي تتجاوز أعدادها 990 فندقًا وشقةً ومنتجعًا.

وكشف القثامي أن المهرجان ساهم في توفير عدد من الوظائف الموسمية لشباب وفتيات الطائف في عدد من لجان المهرجان، إضافة لتأثيره الذي امتد إلى الحِرفيين ونشاط الأسر المنتجة، الأمر الذي سينعكس اقتصاديا كذلك على مدينة الطائف.

وتابع “تزامن المهرجان أيضًا في هذا التوقيت الذي يواكب الموسم الرئيس للمنتجات الزراعية الموسمية، مثل العنب والرمان وغيرهما، والنشاط الواسع في المبيعات، إضافة إلى زيادة الطلب على الأعلاف وخدمة الصيدليات البيطرية”.

ورفع القثامي باسمه وباسم قطاع المال والأعمال بالطائف شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حرصه واهتمامه بالقطاع الرياضي عامة، ورياضة الهجن على وجه الخصوص، وإقامة فعاليات المهرجان في الطائف وكذلك رعايته الكريمة التي يفخر بها الجميع.