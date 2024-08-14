الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن| “بيان” تخطف التوقيت الأفضل في فئة “الحقايق”

الرياض – هاني البشر

سجلت المطية “بيان”، لمالكها القطري محمد المقارح، التوقيت الأفضل في ثاني أيام منافسات الحقايق (بكار مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وخطفت المطية “بيان” لقب الشوط الخامس، خلال الفترة المسائية مسجلةً توقيتًا بلغ 4:22.553 دقيقة، وبمسافة (3 كلم)، حيث أقيم اليوم 29 شوطًا لفئة الحقايق، وحقق ملاك السعودية فيها لقب 18 شوطًا. الجدير بالذكر أن المطية “الرخامية” لمالكها الإماراتي حمد العامري قد حققت أمس التوقيت الأفضل في اليوم الأول من المنافسات بزمن قدره 4:25.134 دقيقة. وشارك في اليوم الثاني من المنافسات 1099 مطية، ضمتها قائمة البداية الرسمية للجنة، بواقع 706 مطايا في الفترة الصباحية، و393 مطية في الفترة المسائية. يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.