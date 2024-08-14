الرياضة مدير عام تعليم الطائف: مهرجان ولي العهد دخل التاريخ من أوسع أبوابه

الرياض – هاني البشر

أكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور/ سعيد الغامدي، أن مهرجان ولي العهد للهجن يعد من أكبر وأفضل سباقات الهجن في العالم، وذلك لما له من مكانة في جميع دول العالم. وقال “أخذ المهرجان طابع النخبوية، ودخل التاريخ من أوسع أبوابه، حيث يشارك فيه العديد من ملاك الهجن من المملكة ودول العالم كافة، وينعكس تأثير إقامة المهرجان في محافظة الطائف ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا عليها”. وتابع “عندما أمر سيدي ولي العهد بإقامة المهرجان؛ أثبت للعالم أن السعودية تحافظ على موروثها الوطني وتراثها وفق “رؤية المملكة 2030″. إقامة مثل هذه المهرجانات تنعكس على أبناء المحافظة حيث تجعل الشاب يستثمر وقته بما يعود عليه بالفائدة”. ورفع الغامدي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على جهودهما وحرصهما على رفاهية المواطن في مختلف مناشط الحياة”. الجدير ذكره أن اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، عقدت شراكة مع جامعة الطائف ممثلة في قسم الإعلام وعلوم الاتصال الموسم الماضي، أطلقت بموجبها سبع مبادرات متنوعة، حيث شارك الطلبة في إعداد التقارير الميدانية والأخبار الصحفية مع ملاك الهجن والفعاليات المصاحبة للمهرجان.