“كافد” ينضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

الرياض : البلاد

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد” عن انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي مبادرة عالمية طوعية تعزز ممارسات الأعمال المسؤولة والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

وجاء إعلان انضمام “كافد” إلى المبادرة في حفل أُقيم اليوم، في مركز مؤتمرات كافد، على هامش جلسة حوارية بعنوان “دور قطاع الأعمال في دفع عجلة التنمية المستدامة”، وذلك بحضور نحو 100 ضيف من بينهم شركاء ومستأجرون وممثلون عن وسائل الإعلام المختلفة.

ومن خلال الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، يلتزم “كافد” بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الجهود سنوياً، إذ تؤكد هذه الخطوة على التزام “كافد” بترسيخ ممارسات مستدامة ومسؤولة عبر جميع سياساته وإجراءاته لتمكين الأهداف المجتمعية الأوسع.

وانطلاقًا من التزام “كافد” بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، تفتخر الشركة بالمباني السكنية والتجارية الموفرة للطاقة، مع توفير بنسبة 10-15% من الطاقة مقارنة بالمباني التقليدية، فقد تم تصميم الوادي – وهو منطقة خضراء مفتوحة ومخصصة للمشاة تربط جميع المناطق ببعضها البعض – مع أخذ الحلول المناخية في عين الاعتبار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي جاوتام ساشيتال: “يسعدنا الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ما يشكل خطوة أخرى تؤكد على جهودنا لتعزيز التنمية المستدامة وأولوياتنا المتمركزة حول القيم الإنسانية، فمن خلال دمج مبادئ الميثاق العالمي في إستراتيجيتنا المؤسسية، نهدف إلى تلبية معايير الاستدامة العالمية، فضلًا عن دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفير اقتصاد مزدهر، ورفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر بحلول عام 2030”.

من جانبه، قال رئيس مجلس شبكات الميثاق العالمي للأمم المتحدة لإقليم الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لشبكة المملكة العربية السعودية إبراهيم الهلالي: “إن التزام كافد بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة يمثل علامة فارقة هامة للمنطقة، ومن خلال دمج الاستدامة في صميم عملياته، يقدم مثالًا قويًا للشركات في جميع أنحاء المملكة وخارجها، ونتطلع إلى دعمهم في رحلتهم نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة وتعزيز مستقبل مستدام للجميع”.

وتضمنت الفعالية، التي كانت جزءاً من سلسلة “تسليط الضوء” الخاصة بكافد، جلسة حوارية حول “دور قطاع الأعمال في دفع عجلة التنمية المستدامة”، حيث تم تسليط الضوء على مبادرات “كافد” في مجال الاستدامة وتطلعاته المستقبلية.