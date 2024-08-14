عقب توفيره أجواء من الفرح والترفيه.. «موسم جدة» يسدل الستار على فعالياته بعد يومين

جدة – ياسر خليل

يختتم” موسم جدة 2024″ فعالياته تحت شعار” من جديد”، يومي 16-17 من شهر أغسطس الحالي، بعد استقطابه للزوار من داخل المملكة وخارجها؛ واستمتاعهم بالتجارب العالمية التي تم توفيرها لأول مرة في المملكة.

ويسدل الموسم الستار عن منطقة” سيتي ووك”؛ إحدى مناطق الموسم المميزة في يوم السبت 17 أغسطس، التي يتوقع أن يتضاعف عدد الزوار فيها خلال الأيام المتبقية من الموسم، فيما تختتم منطقة” Warner Bros. Discovery” فعالياتها بعد غدٍ الجمعة.

وتُقدم” سيتي ووك” لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية؛ التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وتجارب الآركيد، ومنطقتي “ليالي القاهرة” و”مدينة الصين”، إضافة إلى المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع، كما تتوفر في المنطقة مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات، إلى جانب متاجر التسوق التي توفر تجربة تسوق مميزة.

وقدمت “Warner Bros. Discovery” عروضًا لأول مرة في المملكة ضمن موسم جدة 2024م، جمعت فيها أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العالم تحت سقف واحد، في منطقة مكيّفة بالكامل تتربع على مساحة تقارب 15 ألف متر مربع؛ لتنقل زوارها من المواطنين والسياح الأجانب، ليعيشوا تجارب خيالية ممزوجةً بأجواء من المتعة والترفيه والعروض المسرحية الترفيهية، التي تناسب جميع الشرائح العمرية.

وعاش زوار موسم جدة فعاليات استثنائية في أجواءٍ من الفرح والترفيه، ضمن الحدث شديد الأهمية، الذي استهدف تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، واستثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار.