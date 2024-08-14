سموه تلقى رسالة من رئيس غينيا.. ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا يبحثات تعزيز العلاقات

جدة- واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا، بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وخلال الاتصال جدّد سموه تهنئته لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا؛ بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وقد جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- رسالة خطية، من فخامة الرئيس مامادي دومبوي رئيس جمهورية غينيا، تتصل بالعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله أمس، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا إسماعيل نابي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.