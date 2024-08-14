«سرك» تتوسع في تصدير الرقائق

البلاد – الرياض

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التدوير” سرك” عن إتمامها بنجاح أول عملية تصدير لرقائق PET المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة عبر إحدى مشاريعها المشتركة التابعة لشركة يدوم ” مصب”، بعد أن بدأت التصدير في وقت سابق هذا العام إلى بعض المصنعين في إسبانيا.

وأوضحت شركة” سرك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لدخول” يدوم” إلى السوق البريطانية، وهي منطقة ذات إمكانات هائلة لاستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يرفع التصدير لأكثر من 1650 طنًا، مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة مع الشركات الكبرى في أوروبا، حيث يُتوقع أن يدفع هذا التعاون نحو مزيد من التكامل في قطاع إعادة تدوير هذه الرقائق وغيرها من المجالات.