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«سرك» تتوسع في تصدير الرقائق

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1446 هـ      14 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التدوير” سرك” عن إتمامها بنجاح أول عملية تصدير لرقائق PET المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة عبر إحدى مشاريعها المشتركة التابعة لشركة يدوم ” مصب”، بعد أن بدأت التصدير في وقت سابق هذا العام إلى بعض المصنعين في إسبانيا.

وأوضحت شركة” سرك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لدخول” يدوم” إلى السوق البريطانية، وهي منطقة ذات إمكانات هائلة لاستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يرفع التصدير لأكثر من 1650 طنًا، مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة مع الشركات الكبرى في أوروبا، حيث يُتوقع أن يدفع هذا التعاون نحو مزيد من التكامل في قطاع إعادة تدوير هذه الرقائق وغيرها من المجالات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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