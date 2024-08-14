خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية

جدة – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح- رحمه الله.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح- رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح- رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح- رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى- العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح- رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح- رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى- العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب”.