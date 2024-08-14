انطلاق أولى جولات الامتياز التجاري في الخبر

البلاد ــ الخبر

انطلقت أمس, أولى جولات الامتياز التجاري، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بمحافظة الخبر لمدة يومين , بحضور محافظ الهيئة سامي بن إبراهيم الحسيني.

وتهدف جولات الامتياز التجاري – التي تنظم بالشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعددٍ من الجهات الداعمة والممكنة لهذا القطاع – , إلى التعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشهدت الجولة التعريفية إقامة جلسة حوارية بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، والمدير التنفيذي لتمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية فارس العبدالجبار؛ للحديث عن دور الجهات الحكومية والممكنة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري.

من جانبها ستقدم “منشآت” 10 ورش عمل متخصصة بمساهمة عددٍ من الجهات الممكنة التي منها: المركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري، التي تهدف إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، إلى جانب استضافة 40 علامة تجارية مانحة لعرض فرصها الاستثمارية حول المملكة.

كما ناقش البرنامج في يومه الأول إقامة ورشة عمل بعنوان: الجوانب القانونية في الامتياز التجاري، كيفية الوساطة المعتمدة في الامتياز التجاري، كيفية تسويق علامتك التجارية، بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية.

وسيتناول برنامج الجولة التعريفية في يومه الثاني إقامة ورش عمل التي تحمل عنوان: اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، وإستراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري، ورحلة الحصول على امتياز تجاري، وكذلك دور سلاسل الإمداد في الامتياز التجاري.

يذكر أنه سيشارك في الجولة التعريفية 7 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، التي ستقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.