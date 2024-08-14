“المياه الوطنية” تبدأ في تنفيذ 20 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بمنطقة الرياض بنحو مليار ريال

الرياض : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الأوسط عن شروعها في تنفيذ (20) مشروعًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (1300) كم، وبكلفة إجمالية تقارب مليار ريال؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البُنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (10) مشاريع في مدينة الرياض، وفي عددٍ من محافظات المنطقة، مُشيرةً إلى أنها تغطي بمدينة الرياض أجزاءً من أحياء العارض والياسمين وطويق وحدائق الملك عبدالله، وأجزاءً من محافظات رماح والأفلاج والزلفي وثادق وشقراء ومرات والسليل وعفيف، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (1,000) كم، بالإضافة إلى تشييد (5) خزانات مياه بسعة (6,000) متر مكعب، وبكلفة إجمالية تجاوزت (568) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن مشاريع الصرف الصحي التي بدأت في تنفيذها بالمنطقة بلغت (10) مشاريع في كلٍ من مدينة الرياض، وفي عددٍ من محافظات المنطقة، مُبيّنةً أن هذه المشاريع تغطي مدينة الرياض أجزاءً من أحياء الملقا والقيروان والمهدية وظهرة لبن والحاير، وأجزاءً من محافظات القويعية وعفيف والزلفي والخرج وضرماء، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (295) كم، وبكلفة إجمالية تجاوزت (414) مليون ريال.

وبيّنت الشركة أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالاً لما أعلنته في شهر مايو 2024م عن شروعها في تنفيذ (46) مشروعًا بقيمة تتجاوز (1.6) مليار ريال، مشيرة إلى استمرار جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.