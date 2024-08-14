المعرض السعودي الدولي للزراعة .. نوفمبر القادم

البلاد ــ الرياض

تستضيف الرياض، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للزراعة والمنتجات العضوية “بيوفاخ السعودية” خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك في مركز ذي أرينا للمعارض والفعاليات، برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية.

ويجسد استضافة المملكة لمعرض “بيوفاخ”، الذي يعد أكبر حدثٍ استثماري زراعي لترويج وتسويق منتجات الزراعة العضوية، النمو المتسارع الذي يشهده قطاع المنتجات العضوية، إضافة إلى تعزيز مكانتها الريادية في هذا المجال إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، والوصول إلى الاستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستركّز هذه الدورة، على موضوع المياه والأسمدة العضوية، وذلك من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل والندوات، التي تغطي أحدث التطورات في مجال الزراعة العضوية، ومعايير الجودة والتسويق، عبر فعاليات المعرض الذي يستقطب اهتمام المستثمرين والعارضين والخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، ويجمعهم تحت مظلة واحدة؛ لاستعراض وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات العضوية، التي تشمل الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في عالم المنتجات العضوية، كما يوفّر المعرض منصة مثالية للشركات الناشئة، والشركات الكبرى؛ للتواصل وبناء شراكات إستراتيجية.

يذكر أن “بيوفاخ السعودية”، يُعد منصة دولية مهمة، لجذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية حول العالم، وعقد الشراكات والاتفاقيات، إلى جانب توقيع عقود توريد البضائع والخدمات، وتشهد هذه النسخة مشاركة واسعة لأكثر من (50) علامة تجارية لشركات سعودية وعالمية، لعرض منتجاتها العضوية.