الإقتصاد

المعرض السعودي الدولي للزراعة .. نوفمبر القادم

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1446 هـ      14 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

تستضيف الرياض، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للزراعة والمنتجات العضوية “بيوفاخ السعودية” خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك في مركز ذي أرينا للمعارض والفعاليات، برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية.

ويجسد استضافة المملكة لمعرض “بيوفاخ”، الذي يعد أكبر حدثٍ استثماري زراعي لترويج وتسويق منتجات الزراعة العضوية، النمو المتسارع الذي يشهده قطاع المنتجات العضوية، إضافة إلى تعزيز مكانتها الريادية في هذا المجال إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، والوصول إلى الاستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستركّز هذه الدورة، على موضوع المياه والأسمدة العضوية، وذلك من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل والندوات، التي تغطي أحدث التطورات في مجال الزراعة العضوية، ومعايير الجودة والتسويق، عبر فعاليات المعرض الذي يستقطب اهتمام المستثمرين والعارضين والخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، ويجمعهم تحت مظلة واحدة؛ لاستعراض وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات العضوية، التي تشمل الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في عالم المنتجات العضوية، كما يوفّر المعرض منصة مثالية للشركات الناشئة، والشركات الكبرى؛ للتواصل وبناء شراكات إستراتيجية.

يذكر أن “بيوفاخ السعودية”، يُعد منصة دولية مهمة، لجذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية حول العالم، وعقد الشراكات والاتفاقيات، إلى جانب توقيع عقود توريد البضائع والخدمات، وتشهد هذه النسخة مشاركة واسعة لأكثر من (50) علامة تجارية لشركات سعودية وعالمية، لعرض منتجاتها العضوية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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