الرياضة

الأرجنتيني ديبالا يقترب من القادسية

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1446 هـ      14 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
يقترب فريق القادسية من إنهاء صفقة من العيار الثقيل، حيث اتفق مسؤولو القادسية مع نادي روما الإيطالي للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الساعات القادمة، بعدما أبدى مدرب روما دي روسي موافقته على رحيل اللاعب خلال الأيام الماضية.

وسيسدد القادسية مبلغ الشوط الجزائي في عقد اللاعب دفعة واحدة، بعد أن تم الاتفاق معه على الشروط الشخصية كاملة. وتسعى إدارة القادسية أن يتمكن ديبالا من اللحاق بالمواجهة الأولى للفريق في دوري روشن للمحترفين عندما يلتقي الفتح مساء يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر الجاري.

 

وسيكون عقد ديبالا لمدة (3) سنوات، وسيحصل على 15 مليون يورو في الموسم الواحد مع القادسية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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