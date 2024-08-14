الأرجنتيني ديبالا يقترب من القادسية

البلاد- جدة
يقترب فريق القادسية من إنهاء صفقة من العيار الثقيل، حيث اتفق مسؤولو القادسية مع نادي روما الإيطالي للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الساعات القادمة، بعدما أبدى مدرب روما دي روسي موافقته على رحيل اللاعب خلال الأيام الماضية.
وسيسدد القادسية مبلغ الشوط الجزائي في عقد اللاعب دفعة واحدة، بعد أن تم الاتفاق معه على الشروط الشخصية كاملة. وتسعى إدارة القادسية أن يتمكن ديبالا من اللحاق بالمواجهة الأولى للفريق في دوري روشن للمحترفين عندما يلتقي الفتح مساء يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر الجاري.