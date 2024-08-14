استقبل القنصل المصري.. أمير المدينة المنورة يطلع على استعدادات التعليم

المدينة المنورة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم.

وفي بداية الاستقبال، نوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم والاهتمام، الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بقطاع التعليم في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واطلع سموه على تقرير مفصل عن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي 1446هـ، معربًا عن تمنياته للكادر التعليمي بالتوفيق والسداد بالتزامن مع عودتهم إلى أعمالهم بعد قضاء فترة الإجازة، داعيًا المولى- عز وجل- أن يكتب التوفيق والتميز لكافة أبنائه الطلاب والطالبات، وأن تتوج رحلتهم التعليمية بالسداد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جهته، استعرض مدير عام التعليم بالمنطقة استعدادات العام الدراسي الجديد بالتزامن مع عودة 460 ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في 2700 مدرسة.

وفي نهاية الاستقبال، قدّم مدير عام التعليم المدينة المنورة، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في قطاع التعليم.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة، السفير أحمد عبدالمجيد. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودِّية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.